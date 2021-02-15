Под льдами Антарктиды нашли неизвестные загадочные организмы / фото REUTERS
Ученые в Антарктиде обнаружили до сих пор неизвестный вид живых организмов.
Об этом говорится в научной статье, опубликованной журналом Frontiers in Marine Science.
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Как сообщается, эти организмы похожи на губки и обитают на глубине 900 метров.
Ученые предполагают, что неизвестные существа питаются, пропуская через себя воду и захватывая питательные вещества из нее, однако точных данных пока нет.
На данный момент также неизвестно откуда они взялись и насколько распространены.
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