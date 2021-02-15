Новый вид организмов живет на глубине около километра и питается веществами из воды.

Ученые в Антарктиде обнаружили до сих пор неизвестный вид живых организмов.

Об этом говорится в научной статье, опубликованной журналом Frontiers in Marine Science.

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Как сообщается, эти организмы похожи на губки и обитают на глубине 900 метров.

Ученые предполагают, что неизвестные существа питаются, пропуская через себя воду и захватывая питательные вещества из нее, однако точных данных пока нет.

На данный момент также неизвестно откуда они взялись и насколько распространены.

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Перевод: Екатерина Лиманская