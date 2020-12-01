Рядом с украинской разработкой в списке Best Apps of 2020 обосновались такие приложения, как Microsoft office, Zoom и Sleep Theory.

Приложение Reface по замене лиц на фото, GIF-изображениях и видео вошло в список лучших приложений 2020 года по версии Google Play.

Об этом рассказал инвестор одноименного украинского стартапа Сергей Токарев.

«Менее чем за год своего существования Reface успел занять топовые позиции в плеймаркетах Соединенных Штатов, Канады, Бразилии, Мексики, Австралии, Франции, Великобритании, Германии и многих других стран, – рассказывает инвестор, – Общее количество скачиваний уже перевалило за 60 миллионов и эта цифра постоянно растет».

Рядом с украинской разработкой в списке Best Apps of 2020 обосновались такие приложения, как Microsoft office, Zoom и Sleep Theory.

По словам Сергея Токарева, не менее востребованным Reface стал и среди пользователей IPhone. Еще в начале лета приложение покорило рынки Азии и Европы, а в конце августа стало самым популярным в американском AppStore.

«Популярность Reface росла в прогрессии. За первые три месяца приложение скачали миллион раз, а в октябре эта цифра выросла до 50 миллионов, – вспоминает Токарев, – Сегодня миллионы пользователей делятся своими рефейсами в социальных сетях».

Среди активных пользователей программы встречаются и звезды – свои изображения уже успели рефейснуть (так процесс использования программы называют в самой компании) такие звезды мирового уровня, как Дженнифер Лопес, Бритни Спирз, Снуп Дог и многие другие.

Напомним, релиз приложения Reface состоялся в январе 2020 года. Изначально оно называлось Doublicat. Запуск приложения стал итогом многолетней работы команды стартапа по изучению алгоритмов машинного обучения и созданию собственной технологии по замене лиц с использованием искусственного интеллекта. Главный офис компании находится в Киеве. На сегодняшний день в Reface работают больше 100 человек.

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Автор: УНИАН