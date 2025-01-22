Галактика, из которой исходят сигналы, находится в двух миллиардах световых лет от Земли.

Ученые отследили интенсивный радиосигнал, исходящий из глубин космоса, до его источника — и были крайне удивлены тем, что они обнаружили.

Как пишет Independent, в течение многих лет исследователи пытались объяснить быстрые радиовсплески (FRB) - очень короткие и очень мощные энергетические выбросы, исходящие из глубин космоса. Возможные объяснения включали разные версии - от черных дыр до инопланетных технологий. Исследователи постоянно пытаются узнать больше об этих радиосигналах, проследив их до их первоначальных галактик, в надежде узнатьть источник таких мощных вспдлесков.

Согласно исследованиям в The Astrophysical Journal Letters, недавно ученые отследили один из этих всплесков до его родной галактики. Но эта галактика оказалась очень старой и мертвой, а также имела странную форму.

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FRB в новом исследовании был впервые замечен в феврале 2024 года. Он продолжал пульсировать до июля 2024 года, что помогло исследователям найти его положение на небе. Когда исследователи направили спутники к этому месту, то обнаружили, что всплеск исходил из галактики возрастом 11,3 миллиарда лет и всего в двух миллиардах световых лет от Земли.

Затем ученые смоделировали, какие условия могут быть в этой галактике. Они показали, что галактика очень яркая и очень массивная, с массой в 100 миллиардов раз больше массы Солнца, что делает ее самой массивной родительской галактикой FRB на сегодняшний день и одной из самых массивных обнаруженных галактик любого типа.

Ранее исследователи находили только FRB, исходящие из гораздо более молодых галактик. Таким образом, последнее открытие нарушает уже существующее понимание об источниках этих сигналов.

Ранее астрономы обнаружили самую большую пару струй из черных дыр, которые когда-либо видели. Их длина составляет 23 миллиона световых лет, что равно длине 140 галактик Млечного Пути.

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