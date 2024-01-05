Дополнительный риск инсульта у людей с группой крови А невелик, поэтому нет необходимости в повышенной бдительности или скрининге.

Ученые обнаружили, что люди с одной из групп крови группы А чаще страдают от инсульта в возрасте до 60 лет по сравнению с другими.

Как пишет Science alert со ссылкой на исследование Neurology, группы крови описывают разнообразие химических веществ, которые отражаются на поверхности наших эритроцитов. Среди наиболее известных - те, которые называются A и B, которые могут присутствовать вместе как AB, отдельно как A или B или вообще отсутствуют как O. В этих группах также есть тонкие вариации из-за мутаций в генах. Ученые же обнаружили четкую связь между геном подгруппы А1 и ранним началом инсульта.

Для своего исследования они собрали данные из 48 генетических исследований, в которые вошли примерно 17 000 человек с инсультом и почти 600 000 человек без инсульта. Всем им было от 18 до 59 лет.

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Анализ всего генома выявил два места, тесно связанных с ранним риском инсульта. Оказалось, что у людей, чей геном кодирует вариацию группы А, вероятность инсульта к 60 годам была на 16% выше, в то время как у носителей гена группы O1 риск был ниже на 12%.

По словам исследователей, дополнительный риск инсульта у людей с группой крови А невелик, поэтому нет необходимости в повышенной бдительности или скрининге. Однако почему именно группа крови А создает более высокий риск пока точно не установлено.

"Это, вероятно, связано с факторами свертывания крови, такими как тромбоциты и клетки, выстилающие кровеносные сосуды, а также другие циркулирующие белки, которые играют роль в развитии тромбов", - предположил старший автор и сосудистый невролог Стивен Китнер из Университета Мэриленда.

Еще одним ключевым выводом исследования стало сравнение людей, перенесших инсульт до 60 лет, и тех, у кого он был после этой возрастной отметки. Для этого ученые использовали набор данных примерно о 9300 людях старше 60 лет, перенесших инсульт, и примерно 25 000 человек старше 60 лет, у которых его не было.

По словам ученых, повышенный риск инсульта в группе крови группы А стал незначительным в группе с поздним началом инсульта. Следовательно, инсульты в раннем возрасте могут иметь другой механизм по сравнению с инсультами в более позднем возрасте.

Как предполагают авторы, инсульты у молодых людей менее вероятно вызваны накоплением жировых отложений в артериях (атеросклерозом), а чаще вызваны факторами, связанными с образованием тромбов.

Также было обнаружено, что люди с группой крови B имели примерно на 11% больше шансов получить инсульт по сравнению с контрольной группой без инсульта, независимо от их возраста.

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