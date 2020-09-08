Международная группа исследователей выразила беспокойство по поводу возможных неточностей в отчете об испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник-V».
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Как сообщает «Naked Science», ученые взволнованы тем, что в некоторых графиках встречаются повторы, а данных для проверки результатов недостаточно. Открытое письмо по этому поводу подписали специалисты из Германии, Италии, США, Таиланда, Швейцарии и Японии. Документ адресовали российским ученым, а также редактору медицинского издания The Lancet Ричарду Хортону.
Статья россиян была опубликована в The Lancet в начале сентября. В ней представлены результаты первой и второй фаз испытаний вакцины «Спутник-V». Авторы отчета утверждают, что вакцина помогла выработать иммунитет к Covid-19 у всех здоровых участников исследования и не вызвалf серьезных побочных реакций.
Специалисты из разных стран проанализировали отчет о «Спутнике-V» и нашли в его графиках ряд идентичных фрагментов. В некоторых местах данные сходятся в совершенно не связанных между собой экспериментах.
«Нам кажется, что наблюдение такого количества совпадений в разных тестах маловероятно», — говорится в письме.
Частые совпадения представляются ученым подозрительными, поэтому они начали сомневаться в надежности исследования. Специалистов также обеспокоило, что авторы отчета не предоставили исходные данные, с помощью которых можно было бы проверить точность графиков.
По мнению авторов письма, российские ученые опубликовали недостаточно информации о выздоровевших пациентах, которые выступали контрольной группой, и не сравнили ее с результатами, полученными от разных групп добровольцев.
Эксперты также хотели бы видеть данные о каждом испытуемом и узнать, когда собирали плазму добровольцев, сколько дней прошло с появления первых симптомов и получения отрицательных результатов анализов на коронавирус.
Что известно о российской вакцине от COVID-19
- 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в России, не дождавшись третьей фазы испытаний, зарегистрировали первую вакцину от коронавируса, а его дочери уже сделали прививки.
- Издание Bloomberg писало, что в России чиновники и олигархи раньше других получили экспериментальную вакцину от COVID-19. Хотя ее безопасность и эффективность доказана не была.
- В США не верят, что Россия разработала безопасную и эффективную вакцину от COVID-19. В частности, главный инфекционист страны указал на то, что Москва так и не закончила все этапы клинических испытаний.
- Журнал Science заметил, что Россия нескоро сможет пользоваться своей вакциной. Ведь сама знает, что ее вакцина еще не готова. Об этом свидетельствуют регистрационные документы самого препарата, которыми хвастался Путин.
- Всемирная организация здравоохранения не включила зарегистрированную Россией вакцину от коронавируса в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.
- В украинском Минздраве отметили, что пока нельзя сказать, будет ли российская вакцина от COVID-19 эффективной, безопасной и пригодной для массового использования, ведь РФ не провела третьей фазы клинических испытаний, крайне важной для обоснования применения препарата на людях.
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