Под таким ракурсом галактику IC 1396A еще не видели.

Американские ученые сделали удивительно четкий снимок галактики IC 1396A, которая на фото напоминает слоновий хобот.

Фотографию была опубликована в Twitter обсерватории телескопа им. Джеймса Вебба.

Снимок звездного скопления был получен при помощи космического телескопа Spitzer в инфракрасном излучении.

Читайте такжеВ атмосфере Венеры обнаружили элемент ДНК"В честь Всемирного дня слонов мы представляем туманность Слоновий хобот", - написали в NASA.

Стоит отметить, что Всемирный день слонов отмечался 12 августа. Его цель которого — распространение информации о необходимости защиты и сохранения популяции африканских и азиатских слонов.

Как известно, галактика IC 1396A расположена в созвездии Цефея.

В апреле УНИАН сообщал о том, что миссия NASA Parker Solar Probe дала ученым первый полный обзор орбитального пылевого кольца Венеры - совокупности микроскопических пылевых частиц, которые циркулируют вокруг Солнца по орбите планеты.

Автор: Станислав Кожемякин