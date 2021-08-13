Американские ученые сделали удивительно четкий снимок галактики IC 1396A, которая на фото напоминает слоновий хобот.
Фотографию была опубликована в Twitter обсерватории телескопа им. Джеймса Вебба.
Снимок звездного скопления был получен при помощи космического телескопа Spitzer в инфракрасном излучении.
Читайте такжеВ атмосфере Венеры обнаружили элемент ДНК"В честь Всемирного дня слонов мы представляем туманность Слоновий хобот", - написали в NASA.
Стоит отметить, что Всемирный день слонов отмечался 12 августа. Его цель которого — распространение информации о необходимости защиты и сохранения популяции африканских и азиатских слонов.
Как известно, галактика IC 1396A расположена в созвездии Цефея.
В апреле УНИАН сообщал о том, что миссия NASA Parker Solar Probe дала ученым первый полный обзор орбитального пылевого кольца Венеры - совокупности микроскопических пылевых частиц, которые циркулируют вокруг Солнца по орбите планеты.