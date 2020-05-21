Суд в США впервые в истории разрешил вскрыть корпус затонувшего "Титаника"

Операцию планируют провести летом 2020 года.

Суд в США впервые в истории разрешил вскрыть корпус затонувшего лайнера «Титаник».

Об этом пишет The Washington Post.

Читайте такжеСтало известно, когда новый Титаник отправится в свое первое плаваниеРазрешение получила компания RMS Titanic, занимающаяся подъемом затонувших судов.

Операцию планируют провести летом 2020 года. Исследователи хотят, в первую очередь, найти и достать со дна беспроводной телеграф фирмы Marconi, с которого экипаж «Титаника» подал сигнал бедствия. Предполагается, что он может раскрыть некоторые детали крушения: например, почему лайнер пропустил предупреждающие сообщения. Кроме того, на поверхность могут поднять десятки других артефактов.

Ранее исследователи лишь осматривали «Титаник» снаружи и собирали предметы рядом с затонувшим лайнером. TMS Titanic разрешили «минимально» вскрыть обшивку корабля. Судья Ребекка Бич Смит, выписавшая постановление, считает, что радиопередатчик представляет историческую, научную и образовательную ценность. Если его не извлекут, то беспроводной телеграф может навсегда потеряться под обломками судна.

Ранее УНИАН писал, что исследователи выдвинули новую версию крушения «Титаника».