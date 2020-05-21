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Суд в США впервые в истории разрешил вскрыть корпус затонувшего "Титаника"

13:49, 21 мая 2020
Наука и IT
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Исследователи хотят найти телеграф, с которого экипаж подал сигнал бедствия / фото facebook.com/AtlanticProductions

Об этом пишет The Washington Post.

Читайте такжеСтало известно, когда новый Титаник отправится в свое первое плаваниеРазрешение получила компания RMS Titanic, занимающаяся подъемом затонувших судов.

Операцию планируют провести летом 2020 года. Исследователи хотят, в первую очередь, найти и достать со дна беспроводной телеграф фирмы Marconi, с которого экипаж «Титаника» подал сигнал бедствия. Предполагается, что он может раскрыть некоторые детали крушения: например, почему лайнер пропустил предупреждающие сообщения. Кроме того, на поверхность могут поднять десятки других артефактов.

Ранее исследователи лишь осматривали «Титаник» снаружи и собирали предметы рядом с затонувшим лайнером. TMS Titanic разрешили «минимально» вскрыть обшивку корабля. Судья Ребекка Бич Смит, выписавшая постановление, считает, что радиопередатчик представляет историческую, научную и образовательную ценность. Если его не извлекут, то беспроводной телеграф может навсегда потеряться под обломками судна.

Ранее УНИАН писал, что исследователи выдвинули новую версию крушения «Титаника».

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