Только одобренные подписчики смогут смотреть видео подростка.

Сервис коротких видеороликов TikTok ввел новые правила безопасности, направленные на защиту подростков. Теперь аккаунты пользователей от 13 до 15 лет по умолчанию будут приватными.

Читайте такжеTikTok ужесточил родительский контроль: что теперь можно запретить детямТолько одобренные подписчики смогут смотреть видео подростка. Также для таких аккаунтов будет отключена опция «предлагать вашу учетную запись другим».

Теперь пользователи до 16 лет смогут указывать, кто может оставлять комментарии под их видео — «друзья», либо вообще никто,— варианта «все» больше не будет. «Дуэты» теперь могут создавать пользователи только старше 16 лет, а возможность делать дуэты с видеороликами подростков в возрасте от 16 до 17 лет будет доступна только «друзьям». На мобильное устройство теперь можно будет скачать ролики, созданные пользователями старше 16 лет. По умолчанию возможность скачивать видео для пользователей 16–17 лет будет отключена, однако останется возможность включить ее обратно в настройках, передает kommersant.

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Автор: УНИАН