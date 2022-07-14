Наблюдать максимальное сближение Луны с Землей можно в течение трех дней – до утра пятницы, 15 июля.

В ночь с 13 на 14 июля 2022 года в разных уголках мира можно было наблюдать самое большое суперлуние года – астрономическое явление, когда Луна оказывается на максимально близком расстоянии по отношению к Земле.

Как сообщают в NASA Science, в целом наблюдать это явление можно в течение трех дней – до утра пятницы, 15 июля.

К сожалению, из-за пасмурной погоды пик суперлуния-2022 не был виден в Украине, однако сегодня погода значительно лучше, а потому украинцы все же имеют шанс увидеть полную Луну ближайшей ночью.

УНИАН собрал лучшие фото суперлуния-2022 в соцсетях.

Как ранее сообщал УНИАН, сейчас к Земле приближается комета 2017 K2, и ее максимальное сближение с нашей планетой пройзойдет сегодня, 14 июля.

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