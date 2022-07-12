Как зарядить кошелек на деньги в полнолуние, а также почему июльская полная луна считается особенной - узнайте в материале УНИАН.

Суперлуние - это астрономическое явление, когда луна оказывается на максимально близком расстоянии по отношению к Земле. Так произойдет и 13 июля - спутник будет находиться в 357 263 км от орбиты, а это, по астрономическим меркам, очень недалеко. УНИАН расскажет, что можно и что нельзя делать в полнолуние.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на июль 2022.

Когда полнолуние в 2022 году в июле - дата

Специалисты говорят, что полная луна взойдет на небе 13 июля в 20:37 по Киеву. Астрономы утверждают, что если небо будет ясным, то в телескоп или бинокль удастся увидеть Юпитер и Сатурн, которые в этом месяце сопровождают наш спутник.

Согласно данным эзотериков, луна окажется в созвездии Козерога, а это значит, что многие люди получат шансы от Вселенной на то, чтобы наладить свою жизнь. Магическое суперлуние в июле - хорошее время, чтобы наводить порядок, разбираться с накопившимися вопросами и упорядочивать свою жизнь.

Что можно делать в полнолуние 2022

Суперлуние в Козероге отлично подходит для занятий творчеством и времяпрепровождения с семьей. Также можно мириться с близкими, если вы в ссоре - стабилизирующая энергетика полной луны способствует этому. Благоприятный период и для генеральной уборки, и для ревизии шкафов, и для налаживания своей собственной жизни.

Если вы давно хотели выбросить всё лишнее из комода или головы - сейчас самое время. Кстати, в полнолуние можно гадать и, если вы умеете это делать, то смело пользуйтесь благами лунных суток.

Что нельзя делать в полнолуние 2022

Сутки с 13 по 14 июля - энергетически сильное время, которое может подействовать на вас по-разному. Для того, чтобы уберечь себя от негативного влияния луны, воздержитесь от:

ссор и обид;

одалживания денег;

работ в саду и огороде;

планирования будущего;

резких эмоциональных реакций;

рискованных поступков;

принятия необдуманных решений.

Астрологи считают, что в это время лучше вообще находиться в состоянии баланса, стараться мыслить и действовать нейтрально, чтобы не привлекать лишнего внимания Высших сил.

Как притянуть к себе деньги - обряды

Маги и экстрасенсы наперебой твердят, что именно на полную луну все заговоры, гадания и обряды особенно эффективны. УНИАН предлагает два действенных ритуала, которые помогут привлечь деньги.

Три свечи и три монеты

Как понятно из названия, вам понадобится три белых свечи и три монетки одинакового номинала. Разложите монеты треугольником так, чтобы верхний угол "смотрел" на луну или лунный свет. Произнесите заговор:

Огонек, как маячок, пусть финансы приведет. Три монетки заклинаю, прибыль, деньги зазываю. Хочу жить в достатке я, как и вся моя семья

Во время того, как вы будете произносить заклинание, зажигайте свечи и выставляйте их на монеты. После этого задуйте их в обратном направлении от того, как зажигали, и поставьте на подоконник, чтобы свечи и монеты "впитали" лунный свет. Утром собрать монеты, положить в кошелек и носить с собой три месяца.

Кошелек и купюра

Этот обряд подойдет даже тем, кто впервые занимается подобными вещами - в силу его простоты. Вам нужно взять любую купюру и свернуть ее до самого маленького размера, который получится. В это время произнести вслух:

Деньги в руки идут, в моем кошельке не пропадут. Всегда найду я им применение, помогут достаток обрести и везение

В конце положить купюру в кошелек и носить с собой постоянно - она станет оберегом и "магнитом" для финансового потока.

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