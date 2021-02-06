По случаю юбилея станции украинские ученые поделились фото и интересными фактами о своей работе.

Google создал новый дудл в честь 25-летнего юбилея украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

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Дудл компания украсила очаровательными пингвинами, снежными горами и самой станцией с желто-голубым флагом. Перейдя по ссылке, украинские пользователи могут больше узнать о деятельности украинских ученых.

К слову, после распада СССР Украина не получила ни одной из 12-ти советских станций. Однако Британия решила бесплатно передать нам одну из лучших своих станций – "Фарадей". 6 февраля 1996-го над ней был поднят государственный флаг, а название сменили на "Академик Вернадский".

По этому случаю полярники поделились интересными фактами об Антарктиде и своей работе.

Украинцы уже более 200 лет в Антарктике. Одними из первооткрывателей шестого континента была экспедиция под руководством Теодея Готтлиба фон Беллингсгаузена. Заместителем командира экспедиции был украинский дворянин козацкого рода Иван Завадовский. Континент мира и большой заповедник. Антарктика - 10% площади планеты, не принадлежащей ни одному государству мира, а только всему человечеству вместе. Это единственный континент, где запрещена любая военная деятельность. А с 1998-го на 50 лет здесь запрещена добыча полезных ископаемых. Украина - одно из 30-ти государств-обладательниц круглогодичных станций в Антарктиде. Кроме престижа на мировой арене, это "окно возможностей" для наших ученых, которые имеют возможность приобщаться к исследованию проблем планетарного масштаба. Передний край глобального потепления. На станции ведут самые продолжительные непрерывные метеонаблюдения во всей Антарктиде – с 1947-го. За последние 50 лет средняя температура выросла на + 3С⁰ – это примерно как разница между Украиной и Скандинавией. А еще именно на "Фарадее" открыли такое явление, как "озоновая дыра". Пульс планеты. На станции проводят различные типы исследований: метеорологические, биологические, геофизические и др. Они позволяют отслеживать и делать прогнозы о том, какие же глобальные процессы происходят на нашей планете. Два супер выносливых растения. На ледяном континенте выжили лишь 2 вида цветковых растений. Украинские ученые смогли клонировать их и теперь изучают, благодаря чему растение является устойчивым к морозам, засухе и ультрафиолетовому излучению. 12 человек и огромная колония пингвинов. Круглогодично на станции обычно работают 12 специалистов: 7 ученых, дизелист-электрик, системный механик, сисадмин, врач и повар. Вместе с ними островок Галиндез населяет более 3,5 тысячи пингвинов. Галстуки и платья. Украинские полярники сохранили традиции британских коллег. В частности, в субботу в баре "Фарадей", выполненном в стиле классического британского паба, джентльмены ужинают в костюмах с галстуками, а леди – в праздничных платьях. Сейчас работать на станции имеют равные возможности и мужчины, и женщины. Самый отдаленный избирательный участок. Украинские полярники голосуют на выборах. Они могут отдать голос за президента и народных депутатов по партийным спискам, но не имеют депутата-"мажоритарщика". Избирательные бюллетени на станцию присылают как PDF-файлы из ЦИК.

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Автор: УНИАН