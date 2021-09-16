В Microsoft пообещали раскрыть подробности об Office 2021 в ближайшее время.

Microsoft выпустит новую версию своего пакета офисных программ Office 2021 уже через несколько недель, 5 октября, вместе с массовым запуском Windows 11.

Об этом сообщает Engadget. Отмечается, что Office 2021 – это единоразовая покупка, доступная как на Windows, так и на macOS. Он будет альтернативой для пользователей, которые не хотят пользоваться сервисами по подписке Microsoft 365.

В Microsoft пообещали раскрыть подробности об Office 2021 в ближайшее время. Однако по данным СМИ, новый офисный пакет получит ряд нововведений, представленных в Office LTSC для корпоративных клиентов, который был запущен сегодня.

Среди них — новые поддержка тёмного режима и новые возможности для совместного доступа.

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Напомним Microsoft назначила дату выхода новой операционной системы Windows 11 на 5 октября.

Windows 11 будет доступна через бесплатное обновление на соответствующих компьютерах (ПК) с Windows 10. Кроме того, некоторые модели ПК поступят в продажу уже с предустановленной новой операционной системой Windows 11.

Как сообщается в блоге Microsoft, Windows 11 позволит повысить производительность устройств и эффективность работы с приложениями.

Также в компании сообщили, что бесплатное обновление до Windows 11 будет происходить поэтапно. В частности, процесс бесплатного обновления до Windows 11 начнется 5 октября и будет проходить в несколько этапов для повышения качества.

Автор: Дмитрий Захаров