Илон Маск и певица Grimes не смогут назвать новорожденного малыша выбранным именем: причина достаточно проста

Новоиспеченные родители выбрали малышу имя X Æ A-12.

Известная канадская певица Grimes, настоящее имя которой Клэр Буше, и ее возлюбленный, изобретатель Илон Маск не смогут назвать сына выбранным именем.

Как заявил юрист Дэвид Гласс, это невозможно согласно закону штата Калифорния. Ведь юридически можно зарегистрировать имя, которое состоит только из букв, сообщает издание People.

"Нельзя использовать цифры, римские цифры, знаки, умлауты, эмодзи или другие символы. Хотя апостроф в имени вроде о'Коннор допускается", – сообщил адвокат.

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Также Гласс добавил, что если в роддоме Маск и Буше заполнили документы для свидетельства о рождении, указав имя X Æ A-12, то их попросят иначе назвать ребенка. Влюбленные смогут подать апелляцию, но ее вряд ли удовлетворят.

Как сообщал ранее УНИАН, 4 мая 48-летний Илон Маск и его избранница, 32-летняя канадская певица Grimes стали родителями. Это их первый общий ребенок и первенец для Grimes. В Маска от первого брака есть пятеро детей от писательницы Жюстин Уилсон.