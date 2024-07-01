Мох, растущий в пустыне Мохаве и Антарктиде, может помочь зарождению жизни на красной планете, считают исследователи.

Ученые утверждают, что обнаружили пустынный мох, который может выжить на Марсе и сыграть решающую роль в зарождении жизни на красной планете.

Как пишет The Guardian, ученые из Китая утверждают, что мох Syntrichia caninervis, произрастающий в Антарктиде и пустыне Мохаве, способен выдерживать условия, похожие на марсианские, включая засуху, высокий уровень радиации и сильный холод.

В журнале The Innovation исследователи из Китая описывают, как пустынный мох не только выжил, но и быстро восстановился после почти полного обезвоживания. Он также смог регенерировать в нормальных условиях роста после того, как провел до пяти лет при температуре -80C и до 30 дней при температуре -196C, а также после облучения гамма-лучами.

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Затем команда создала условия, в которых давление, температура, газы и ультрафиолетовое излучение были схожи с марсианскими. Выяснилось, что мох выжил в этой похожей на марсианскую среде и смог регенерировать в нормальных условиях роста даже после семи дней облучения. Команда также отметила, что растения, которые были высушены перед таким воздействием, сохранились лучше.

"Заглядывая в будущее, мы ожидаем, что этот многообещающий мох можно будет доставить на Марс или Луну, чтобы проверить возможность колонизации и роста растений в космическом пространстве", - пишут исследователи.

Как считает Стюарт МакДэниел, эксперт по мхам из Университета Флориды, идея имеет свои достоинства.

"Выращивание наземных растений - важная часть любой долгосрочной космической миссии, поскольку растения эффективно превращают углекислый газ и воду в кислород и углеводы - по сути, воздух и пищу, необходимые человеку для выживания. Пустынный мох не съедобен, но он может оказывать другие важные услуги в космосе", - сказал он.

а доктор Агата Зупанска из Института SETI отметила, что мох может помочь обогатить и преобразовать каменистый материал на поверхности Марса, чтобы на нем могли расти другие растения.

В то же время, эксперты отмечают, что исследование не показало, что мох может быть значительным источником кислорода в марсианских условиях, и что пустынный мох может размножаться и разрастаться в марсианских условиях. Кроме того, отмечают эксперты, в новом исследовании не использовалась почва, похожая на марсианскую.

Полеты на Марс - новости

Ранее УНИАН писал о том, что новое исследование показало, что длительные космические путешествия могут повлиять на структуру почек астронавтов, поэтому полеты на Марс могут оказаться под угрозой.

Также новый анализ данных, собранных сейсмометром на Марсе, показал, что метеориты врезаются в Красную планету гораздо чаще, чем когда-либо думали ученые.

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