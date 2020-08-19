В СНБО заявили о "масштабной кибератаке" РФ накануне Дня Независимости

Во время последних попыток атак используются вредоносные вложения, которые имитируют документы государственных органов власти, в частности, СБУ.

СНБО говорит о "масштабной скоординированной атаке" на госорганы и объекты критической инфраструктуры, которую россияне хотят воплотить накануне Дня Независимости и во время подготовки к местным выборам 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

«НКЦК СНБО Украины предупреждает об активизации хакерской группировки «Gamaredon», за которым стоят спецслужбы Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЭксперты по кибербезопасности рассказали в новой схеме мошенничества в Instagram

В СНБО заявили, что специалисты НКЦК обнаружили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения эффективности преодоления средств защиты и сокрытия своей деятельности в скомпрометированных системах.

«Во время последних попыток атак используются вредоносные вложения, которые имитируют документы государственных органов власти, в частности, Службы безопасности Украины. Преступники рассылают вредоносные документы по электронной почте, и при их открытии хакеры получают доступ к системам и сетям государственного учреждения», - говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что все субъекты сектора безопасности и обороны, которые обеспечивают кибербезопасность в различных сферах, работают в постоянном режиме отслеживания, предотвращения и отражения кибератак. «Киберугрозы со стороны РФ крайне опасны как для Украины, так и для европейских стран», - отметил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что «безотлагательное информирование НКЦК при СНБО Украины о выявленных кибератаках на информационные системы государственных органов, объектов критической инфраструктуры для осуществления координации по оперативному реагированию крайне важно, ведь последствия от кибератак могут создать существенную угрозу жизненно важным интересам государства и общества».

Российские хакеры: новости по теме

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по нацбезопасности США (АНБ) сообщили о новом, ранее неизвестный российский интернет-вирусе для взлома компьютеров.

Хакеры, которых поддерживает Россия, пытаются украсть исследования касающиеся вакцин и лечения COVID-19 из академических и фармацевтических учреждений по всему миру.

New York Times: Хакеры России снова взялись за свое, и Трамп в этом виноват

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Янкевич