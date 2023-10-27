Часть артефактов была обнаружена одну-две недели назад, в частности - бронзовый кинжал 2 тысячелетия до нашей эры.

Работники Национального заповедника "Хортица" обнаружили более 2 тысяч археологических артефактов. Этому способствовало снижение уровня воды, вызванное разрушением россиянами Каховской ГЭС.

Об этом сообщили работники заповедника на открытии выставки, где представлены артефакты, найденные ими у острова Хортица, пишет Радио свобода.

"Сейчас в фондосборку национального заповедника "Хортица" после падения уровня Каховского водохранилища передано уже более 2 тысяч предметов. Часть предметов есть в проработке нашими сотрудниками - в фондосборки не переданы, а именно прорабатываются. В основном это фрагменты керамики, предметы из кремня, предметы из металла. Работа продолжается и будет продолжаться постоянно, так как территория достаточно большая. Во-вторых, однозначно меняется рельеф после дождей, после размывания побережья. Соответственно сотрудники задействованные в археологической экспедиции обследуют побережье. Часто бывает такое, что крупногабаритные предметы обнажаются, где буквально вчера обходили и ничего не было. Очень ярко это видно при обнаружении новых лодок, особенно лодок-долбленок", - говорит и.о. гендиректора заповедника Светлана Охрименко.

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Сейчас на специальной выставке была презентована лишь часть находок. Это предметы различных габаритов, датируемые, начиная от 7 тысячелетия до нашей эры и заканчивая эпохой казачества.

Особенностью экспозиции является то, что часть артефактов была обнаружена археологами буквально одну-две недели назад. В частности, это бронзовый кинжал эпохи поздней бронзы, 2 тысячелетия до нашей эры.

"Вообще металл на памятках эпохи поздней бронзы встречается очень редко. Если керамики очень много, то такие бронзовые вещи были фактически как золото в то время. Поэтому каждая находка такая уникальна. Аналогичный кинжал был найден в 2004 году на острове Хортица, где у нас сейчас построен новый мост. Бронзовые находки очень-очень редки. У нас на сегодняшний день в коллекции заповедника насчитывается три кинжала, два серпа и украшения", - сообщила старший научный сотрудник заповедника Татьяна Шелеметьева.

Все представленные на выставке экспонаты в заповеднике "Хортица" планируют использовать впоследствии для реэкспозиции музея запорожского казачества.

Другие находки возле Хортицы

Как сообщал УНИАН, на обмелевших берегах национального заповедника "Хортица" историки нашли древнюю лодку-долбленку. Она сделана из цельного ствола дуба длиной 7 метров. На корме специалисты обнаружили два одинаковых символа, их еще будут исследовать и расшифровывать.

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