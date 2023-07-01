Сейчас главная задача-сохранить памятку, ведь треть корпуса разрушена.

Более полутысячи лет его хоронили волны Днепра - на обмелевших берегах национального заповедника "Хортица" историки нашли древнюю лодку-долбленку.

Как говорится в сюжете ТСН, он из цельного ствола дуба длиной 7 метров. На корме специалисты обнаружили два одинаковых символа, их еще будут исследовать и расшифровывать.

Предполагают, что лодка 10-14 века, она использовалась для рыбалки или перевозок. Точный возраст определит радиоуглеродный анализ, а сейчас самая насущная задача - сохранить памятку, ведь треть корпуса разрушена.

Из песка и воды достали три фрагмента и переместили в реставрационный ангар музея судоходства. Их будут консервировать в специальном химическом растворе. Чтобы собрать лодку-долбленку в одно целое, специалисты будут работать более года.

"Сложно складывать такие вещи вместе, ведь древесина пропитана полимерами, которыми мы пользуемся, она плохо очень клеится. Сейчас нам надо просто стабилизировать древесину, и тогда мы уже будем работать над тем, как его лучше сложить", - говорит Андрей Денисенко, реставратор заповедника "Хортица".

Ее надо датировать, добавляет реставратор заповедника Полина Петрашина, а для этого надо в совершенстве изучить конструкцию, найти аналогии, а затем планируется проведение радиоуглеродного анализа.

Что ожидают найти археологи на дне Каховского водохранилища?

Как сообщалось, археологи будут исследовать достопримечательности, которые оказались в зоне затопления после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Они уже начали на Хортице исследование тех участков, которые повреждаются, которые размываются руслом Днепра.

"Уже есть первые находки - эпохи бронзы, скифского времени, казацкие останки. Самое интересное будет на Никопольщине, на Днепропетровщине, это территории, где располагались 5 сечей, которые были затоплены без всякого исследования", - говорит гидроархеолог Максим Остапенко.

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