Проблема возникла из-за патентного спора.

В России могут запретить систему Samsung Pay, которая занимает 17% рынка платёжных сервисов РФ. Под угрозой также аналогичные приложения для виртуальной оплаты от Apple и Google.

Об этом сообщает издание ixbt.

Так, россияне могут лишиться платежных систем от мировых компаний из-за патентного спора. Сервис от Samsung рискует попасть под запрет первым, так как швейцарская компания "Сквин СА" подала иск к ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics Co Ltd. за использование изобретения по патенту №2686003 без согласия правообладателя, которым сама она и выступает.

Суд Москвы удовлетворил этот иск, из чего следует, что в РФ по факту запретили работу платежного сервиса от Samsung. Помимо этого, теперь в страну нельзя будет ввозить все устройства, которые поддерживают функцию Samsung Pay. Суд, ссылаясь на экспертов, пришёл к заключению, что в работе платежного сервиса действительно используются технологии патента швейцарской компании.

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По мнению экспертов, под угрозой находятся и другие платежные системы — Apple Pay и Google Pay: технологии, используемые в них, имеют признаки технологий патента №2686003. Так, Россия может остаться без платежных систем от мировых корпораций, из-за чего граждане страны будут вынуждены расплачиваться за покупки только "деревянными", без возможности проводить транзакции через свои смартфоны.

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Автор: Полина Кузенко