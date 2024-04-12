Однажды наше Солнце превратится в белого карлика.

Наше прекрасное Солнце не может Светить вечно. В конце концов, элементы, питающие его термоядерный синтез, закончатся, и Солнце претерпит дикую трансформацию в белого карлика.

Согласно новому исследованию, которое было опубликовано в Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества, сначала наше Солнце раздуется до красного гиганта. Его радиус в этот период может достич Марса. Затем Солнце сбросит внешний материал, а его ядро коллапсирует в звездный остаток подназванием белый карлик.

Как сообщается, эти процессы начнутся на Солнце примерно через 5 миллиардов лет и атронут некоторые планеты, в том числе - и нашу Землю.

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Группа ученых под руководством физика Аморрата Аунгверойвита из Университета Наресуан в Таиланде проанализировала поведение трех белых карликов. На осонове этих данных ученые смогли предположить, что же будет с нашей системой после гибели Солнца.

К тому времени человечество уже давно вымрет, если не будет жить где-то еще в космосе, нол нашей планете не удастся уйти невредимой. Согласно анализу, смертельные агонии Солнца вызовут "резню" в Солнечной системе.

Меркурий и Венера исчезнут, как и все остальное во внутреннем круге Солнечной системы. В конечном итоге они будут разорваны на части и сожраны Солнцем.

Земля может выжить, а может и нет, в зависимости от того, как изменится ее орбита. Даже если ей удастся выжить, Земля будет сильно отличаться от того пышного, пригодного для жизни мира, которым она является сегодня. Ученые говорят, что наша планета потеряет атмосферу и океаны.

Ученые составили 3D-карту Вселенной - подробности

Ученые создали самую большую на текущий момент 3D-карту Вселенной, которая содержит более 6 миллионов галактик.

Спомощью этой карты ученые смогли точно измерить, насколько быстро расширялась Вселенная в разные периоды прошлого. И результаты подтверждают, что расширение Вселенной ускоряется.

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