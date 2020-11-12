Папа Римский Франциск в обращении к верующим призвал молиться за то, чтобы искусственный интеллект и роботы «всегда могли служить человечеству».
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Видео обращения опубликовано на официальном Youtube-канале Vatican News
Понтифик отметил, что ИИ находится «в центре эпохальных изменений», которые переживает человечество, а робототехника может сделать мир лучше, если ее использовать для общего блага.
«Если технический прогресс увеличивает неравенство, это не настоящий прогресс. Будущие достижения должны быть ориентированы на уважение достоинства человека», — отметил Папа.
«Давайте молиться, чтобы прогресс робототехники и ИИ мог всегда служить человечеству», - продолжил он.
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