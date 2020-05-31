Открытие люков между Crew Dragon и МКС (відео)

Два с половиной часа назад космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС.

Вчера в США двое астронавтов на борту коммерческого пилотируемого космического корабля компании SpaceX под названием Crew Dragon успешно взлетели в космос.

31 мая, около 17:15, космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС.

В считанные минут произойдет открытие люков между МКС и Crew Dragon.

Напомним, на борту Crew Dragon находятся: пилот, 49-летний Роберт Льюис Бенкен и 53-летний командир Дуглас Джеральд Херли. Херли был членом экипажа миссии STS-135 Atlantis — последнего (это было 8 июля 2011 года) до сих пор полета американцев в космос на своей ракете/корабле. После этого проект Space Shuttle закрыли.

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