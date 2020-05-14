В США тестируют игрушечный марсоход (видео)

Игрушечный прототип марсохода демонстрирует повышенную проходимость в условиях сыпучего грунта.

В Технологическом институте Джорджии, США, конструируют марсоход, который мог бы самостоятельно выбраться из песка.

Об этом сообщает Science Robotics.

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"Чтобы изучить террадинамические характеристики такого устройства, был разработан уменьшенный вариант ровера", - пишут конструкторы.

Специалисты считают, что новое поколение марсоходов должно преодолевать более сложный рельеф, чем марсоход Curiosity.

Способность выбираться из песчаных ловушек изучают на прототипе игрушечных размеров. Каждое колесо оснащено тремя приводами, которые обеспечивают ему движения в разных плоскостях.

Как сообщал УНИАН, марсоход Аэрокосмического управления США Mars 2020 прошел тест-драйв в лаборатории реактивного движения NASA.