В NASA показали тест-драйв нового марсохода (видео)

Марсоход будет искать признаки микробной жизни, а также анализировать климат и геологию, собирать образцы на Марсе.

Марсоход Аэрокосмического управления США Mars 2020 прошел тест-драйв в лаборатории реактивного движения NASA.

В космос его планируют запускать в июле-августе 2020 года, передает Громадське со ссылкой на NASA.

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Отмечается, что Mars 2020 прокатился по небольшим рампам вперед-назад и сделал несколько других маневров в лаборатории реактивного движения.

Как сообщают в NASA, марсоход будет искать признаки микробной жизни, а также анализировать климат и геологию, собирать образцы на Марсе. Аппарат NASA должен приземлиться в кратере Джезеро 18 февраля 2021 года.

Творцы Mars 2020 убеждают, что он сможет принимать больше самостоятельных решений, чем его предшественники, а конструкция у аппарата более устойчивая.

Видео: NASA Jet Propulsion Laboratory

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что создать в ближайшем будущем постоянную колонию на Марсе невозможно.