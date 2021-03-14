В квадрокоптере предусмотрены решения многих проблем, возникающих при поиске и поимке подозреваемых внутри помещений.

Американская компания Brinc Drones представила серийный полицейский дрон для осмотра зданий и переговоров, который среди прочего умеет самостоятельно разбивать окна, мешающее ему влететь в помещение.

В квадрокоптере предусмотрены решения многих проблем, возникающих при поиске и поимке подозреваемых внутри помещений, пишет N+1.

Читайте такжеВ США разработан уникальный турбореактивный дрон (видео)Обладая специальным алгоритмом управления полетом, этот дрон с рамой из углеродного волокна и мощными роторами с винтами может толкать незакрытые на замок двери и пролетать через дверные проемы.

К тому же, у него есть подвесная система для полезной нагрузки — к примеру, камеры, фонаря или всевозможных сбрасываемых предметов, полезных для правоохранителей. Но главное, на дрон можно прикрепить устройство для разбивания стеклянных окон — специальный блок с наконечниками из крайне твердого карбида вольфрама, способный вращаться со скоростью до 30 тыс. оборотов в минуту.

В основном полиция использует малые дроны для наблюдения за ситуацией с воздуха, к примеру, после поступления сообщения о стрельбе или во время поисково-спасательных операций. Однако также их предлагают использовать и для активной работы вместо самих бойцов. При этом какими бы лазерами или электрошокерами не был оборудован дрон, в случае, если нарушители укрываются в здании, добраться до них дрону бывает непросто.

Сталкиваясь со стеклом, наконечник этого дрона от Brinc его ломает — и дрон получает возможность проникнуть внутрь помещения. А в случае падения на верхнюю часть корпуса у дрона есть режим переворота.

Также аппарат оснащен мощным приемопередатчиком, который, как утверждают разработчики, может поддерживать связь с оператором через два дома, а при прямой видимости — на расстоянии 13 км. А режим переговоров позволяет включать связь с оператором, воспроизводить его речь через динамики и записывать ответы людей через микрофон. Одновременно с этим дрон может передавать видео с камеры.

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Автор: Катерина Комолова