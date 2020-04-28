Пентагон выложил официальные ролики неопознанных объектов

В отчетных документах военные называют зафиксированные в небе объекты как «неустановленные».

Минобороны США разрешило публикацию трех несекретных видеороликов ВМС, один из которых был отснят в октябре 2014 года, а два других – в январе 2015 года.

Документы и видео доступны по ссылке на сайте Пентагона.

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В отчетных документах военные называют зафиксированные в небе объекты как «неустановленные».

Ролики обнародовали после того, как их ранее анонимно «слили» в сеть как доказательство существования НЛО. Тогда ВМС США признались, что съемка – их. И после детального анализа того, влияет ли это как-то на судьбу похожих проектов (расследование вторжения в военное воздушное пространство неустановленных воздушных объектов), было решено их показать общественности.

«Явления в небе и в дальнейшем характеризуются как «неопознанные», – говорится в документах.

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