Эта невероятная фотография "лица" муравья похожа на кошмар.

Муравья настолько крупным планом вы, скорее всего, еще не видели. Литовский фотограф Эугениюс Каваляускас сделал снимок "лица" насекомого, которое выглядит как кадр из фильма ужасов.

Как сообщает Science Alert, снимок был удостоен звания "Выдающееся изображение" на конкурсе Small World Photomicrography Competition 2022 года.

На снимке крупным планом показаны челюсти и усики Camponotus - обычного муравья-древоточца. Они строят свои гнезда в древесине и питаются частями мертвых насекомых и нектаром.

Видео дня

Как сообщается, светящиеся красные глаза на снимке на самом деле являются основаниями усиков муравья, а то, что кажется желтыми зубами, - очень маленькие "триггерные" волоски, которые муравьи используют для восприятия окружающей среды.

Как сообщал УНИАН, Лондонский Музей естествознания подвел итоги ежегодного конкурса Wildlife Photographer of the Year, являющегося крупнейшим соревнованием фотографий дикой природы.

Лучшим фотографом 2022 года стала американка Карин Эйгнер с фотографией под названием "Большой гул" (The big buzz), на которой изображены пчелы.

Вас также могут заинтересовать новости: