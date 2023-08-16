Галактику Мэйзи зафиксировал телескоп Джеймса Уэбба.

Галактика Мэйзи признана самой древней среди всех известных во Вселенной. Ее зафиксировал телескоп Джеймса Уэбба.

Как пишет Science Alert со ссылками на исследования в журнале Nature, галактика возникла спустя 390 миллионов лет после Большого взрыва. Возраст объекта подтвердил спектроскопический анализ.

"Интерес в галактике Мэйзи состоит в том, что она была одной из первых далеких галактик, идентифицированных телескопом Джеймса Уэбба. Из этого набора она была первой, фактически подтвержденной спектроскопически", - отметил астроном Стивен Финкельштейн из Техасского университета в Остине, который обнаружил Мейзи и назвал ее в честь своей дочери.

Отмечается, что свет от галактики "путешествовал" по Вселенной примерно 13,4 миллиарда лет, прежде чем ее смог "увидеть" телескоп Уэбба.

"Было бы действительно сложно объяснить, как Вселенная могла так быстро создать такую массивную галактику. Я думаю, это был самый вероятный результат, ведь он был таким экстремальным, ярким, при столь высоком красном смещении", - добавил Финкельштейн.

Мэйзи - самая древняя галактика во Вселенной

Ранее УНИАН писал, что ученые обнаружили огромный участок гранита глубоко под поверхностью Луны и предположили, что он возник из вулкана, который был активен 3,5 млрд лет назад. Над этим участком возникла масса тепла, которая была вызвана радиацией. Огромный тепловой сгусток возник на темной стороне Луны и вызывает опасения у ученых.

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