Работники лабораторий Солнца ведут круглосуточное наблюдение за нашей звездой и предупреждают об опасных явлениях. Иногда на Солнце случаются выбросы энергии, которые вызывают магнитные бури на Земле. Такие явления могут вызывать перебои в работе электронной техники и ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.
Наш прогноз магнитных бурь на декабрь 2023 подскажет все опасные даты месяца и даст советы метеозависимым.
Что такое магнитная буря?
Геомагнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Магнитные бури в декабре 2023
О том, когда ожидаются магнитные бури, сообщает погодный сайт Meteoagent. Первая в месяце сильная магнитная буря ожидается 3-6 декабря. Её мощность составит 6 баллов с 3 по 5 число, и 4 балла 6 числа.
Следующая слабая магнитная буря мощностью 4 балла ожидается 12-13 декабря.
В конце месяца прогнозируется трехдневная магнитная буря 21-23 декабря. В первый день её мощность составит 5 баллов, затем снизится до 4.
Наконец, последняя в декабре однодневная буря силой 5 баллов наступит 30 декабря.
Важно помнить, что прогноз бурь на такой длительный период является неточным и может меняться на протяжении месяца, поскольку поведение Солнца трудно предсказать.
Какие симптомы у человека при магнитных бурях
Влияние магнитных бурь на здоровье не до конца изучено учеными. Эксперименты о воздействии бури на людей показывали противоречивые результаты.
От метеочувствительных людей часто можно услышать жалобы на плохое самочувствие в дни повышенной солнечной активности. Чаще всего о негативном влиянии бурь сообщают беременные женщины, пожилые люди, обладатели хронических болезней.
Самые частые симптомы магнитной бури такие:
- головокружение;
- головная боль;
- тошнота;
- боль в мышцах и суставах;
- боль в животе;
- повышенное давление;
- высокая температура;
- сонливость;
- обострение хронических болезней.
Большинство людей легко переживают магнитные бури легко и без негативных симптомов.
Как уберечься от магнитных бурь
Чтобы магнитная буря прошла для вас легко и без ощутимых последствий для здоровья, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные даты.
- Ограничьте употребление жареной, острой, жирной пищи, а также алкоголя, кофе и сигарет. Ешьте больше овощей, фруктов, зелени и рыбы.
- Постарайтесь исключить из жизни источники стресса, не участвуйте в конфликтах и займитесь успокаивающими занятиями.
- Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.
- Проводите больше времени на свежем воздухе.
- Увеличьте физическую активность.
- Перед сном принимайте контрастный душ.
- Ложитесь спать в одно и то же время.
Если в дни магнитных бурь ваше самочувствие сильно ухудшилось, то рекомендуется взять больничный.