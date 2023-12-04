В декабре наступит несколько магнитных бурь, которые могут негативно повлиять на самочувствие.

Работники лабораторий Солнца ведут круглосуточное наблюдение за нашей звездой и предупреждают об опасных явлениях. Иногда на Солнце случаются выбросы энергии, которые вызывают магнитные бури на Земле. Такие явления могут вызывать перебои в работе электронной техники и ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

Наш прогноз магнитных бурь на декабрь 2023 подскажет все опасные даты месяца и даст советы метеозависимым.

Что такое магнитная буря?

Геомагнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

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Магнитные бури в декабре 2023

О том, когда ожидаются магнитные бури, сообщает погодный сайт Meteoagent. Первая в месяце сильная магнитная буря ожидается 3-6 декабря. Её мощность составит 6 баллов с 3 по 5 число, и 4 балла 6 числа.

Следующая слабая магнитная буря мощностью 4 балла ожидается 12-13 декабря.

В конце месяца прогнозируется трехдневная магнитная буря 21-23 декабря. В первый день её мощность составит 5 баллов, затем снизится до 4.

Наконец, последняя в декабре однодневная буря силой 5 баллов наступит 30 декабря.

Важно помнить, что прогноз бурь на такой длительный период является неточным и может меняться на протяжении месяца, поскольку поведение Солнца трудно предсказать.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Влияние магнитных бурь на здоровье не до конца изучено учеными. Эксперименты о воздействии бури на людей показывали противоречивые результаты.

От метеочувствительных людей часто можно услышать жалобы на плохое самочувствие в дни повышенной солнечной активности. Чаще всего о негативном влиянии бурь сообщают беременные женщины, пожилые люди, обладатели хронических болезней.

Самые частые симптомы магнитной бури такие:

головокружение;

головная боль;

тошнота;

боль в мышцах и суставах;

боль в животе;

повышенное давление;

высокая температура;

сонливость;

обострение хронических болезней.

Большинство людей легко переживают магнитные бури легко и без негативных симптомов.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы магнитная буря прошла для вас легко и без ощутимых последствий для здоровья, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные даты.

Ограничьте употребление жареной, острой, жирной пищи, а также алкоголя, кофе и сигарет. Ешьте больше овощей, фруктов, зелени и рыбы.

Постарайтесь исключить из жизни источники стресса, не участвуйте в конфликтах и займитесь успокаивающими занятиями.

Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.

Проводите больше времени на свежем воздухе.

Увеличьте физическую активность.

Перед сном принимайте контрастный душ.

Ложитесь спать в одно и то же время.

Если в дни магнитных бурь ваше самочувствие сильно ухудшилось, то рекомендуется взять больничный.

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