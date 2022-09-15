Мощная магнитная буря накроет Землю в середине сентября.

Работники солнечных лабораторий ежедневно наблюдают за обстановкой на Солнце. Они предупреждают людей о солнечных вспышках и других опасных для Земли явлениях. В дни высокой активности Солнца на Земле фиксируют магнитные бури - опасные для людей и систем связи. Во время таких явлений у метеозависимых людей могут наблюдаться проблемы с самочувствием.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда будет ближайшая магнитная буря

По данным сайта Meteogent магнитная буря продлится с 16 по 18 сентября. Буря 16 сентября будет средней по мощности, 17 сентября - сильной, а 18 сентября вновь средней. Больше в сентябре до конца месяца магнитных бурь не будет. Следующая мощная буря ожидается лишь 30 сентября.

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Влияние магнитной бури на здоровье

В дни высокой солнечной активности у метеочувствительных, пожилых и обладателей хронических заболеваний могут возникнуть проблемы с самочувствием.

Во время магнитной бури у человека могут возникать следующие симптомы: головная боль, головокружение, боль в сердце, мышцах и суставах, тошнота, слабость, сонливость, обострение хронических заболеваний, повышенное давление.

Чтобы свести к минимуму влияние магнитных бурь, придерживайтесь правил здорового образа жизни за несколько дней до бури и во время неё.

Откажитесь от кофе и крепкого чая, алкоголя и сигарет. Замените эти напитки травяным чаем.

Уменьшите употребление жирной, жареной, острой еды и фастфуда. Ешьте больше сезонных продуктов и орехов.

Спите не меньше 7 часов в день и ложитесь спать в одно и то же время.

Принимайте перед сном контрастный душ.

Больше времени проводите на свежем воздухе и чаще проветривайте комнату.

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