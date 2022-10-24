В конце октября Землю накроет магнитная буря, которая продлится неделю.

Сотрудники лабораторий Солнца постоянно предупреждают людей об опасности магнитных бурь. Эти явления могут навредить самочувствию людей и работе систем связи. В конце октября эксперты прогнозируют слабую, но продолжительную магнитную бурю.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда будет ближайшая магнитная буря

Магнитная буря в конце октября суммарно продлится с 26 октября по 2 ноября. 26 октября ожидается слабая магнитная буря, затем 27 октября активность Солнца будет выше средней. 28 октября снова прогнозируется магнитная буря, а 29 числа активность немного снизится. 30 и 31 октября - двухдневная магнитная буря. Затем 2 ноября снова будет "штормить".

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Влияние магнитной бури на здоровье

Во время магнитной бури у метеозависимых и пожилых людей могут наблюдаться такие симптомы, как головная боль, слабость и усталость, тошнота и рвота, головокружение, боль в сердце и суставах, повышенное артериальное давление, бессонница, раздражительность, обострение хронических заболеваний.

Свести к минимуму негативные последствия бури помогут принципы здорового образа жизни. Для этого за несколько дней до начала бури и во время самих бурь придерживайтесь правил здорового образа жизни.

Чаще проветривайте комнату и больше бывайте на свежем воздухе.

Ешьте больше сезонных продуктов, орехов и рыбы.

Замените кофе, алкоголь и энергетики травяным чаем.

Откажитесь от сигарет.

Ограничьте употребление острой, жареной и жирной еды, фастфуда.

Избегайте стресса и конфликтов. Постарайтесь меньше нервничать.

Перед сном принимайте контрастный душ.

Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки.

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