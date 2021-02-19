Зверек по имени Элизабет Энн — генетическая копия хорька, умершего более 30 лет назад.

В США впервые клонировали редкого черноногого хорька. Это также первое успешное клонирование животного исчезающего вида Северной Америке.

Зверек по имени Элизабет Энн родился 10 декабря 2020 года у суррогатной матери, сообщает Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США. Спустя два месяца малышку показали публике.

Элизабет Энн создали из клеток Уиллы — другого черноногого хорька, жившего более 30 лет назад. Все живущие ныне черноногие хорьки происходят от семи особей, что создает значительные генетические препятствия для выживания вида. Ученые верят, что клонирование может помочь устранить эти проблемы.

Читайте такжеКитайские ученые создали второго в мире клонированного котенка (видео)Когда-то черноногие хорьки уже считались вымершими. К 1937 году вид полностью истребили на территории Канады, а с 1967 года он входит в Красную книгу Северной Америки как исчезающий.

Однако в 1981 году владелец ранчо в Вайоминге обнаружил небольшую популяцию этих зверьков, что позволило начать программу их разведения в неволе для восстановления вида. Последняя известная дикая популяция была выловлена и перевезена на территорию научно-исследовательской базы для искусственного разведения.

Уилла не принадлежала к тем семи хорькам, от которых произошли современные особи. У нее не было потомков, а геном имел больше уникальных вариаций, чем у ныне живущих зверьков. Ученые надеются, что если Элизабет Энн, созданная из клеток Уиллы, родит детенышей, это поможет виду увеличить генетическое разнообразие.

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Перевод: Катерина Комолова