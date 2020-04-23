Киевлян озадачили 17 летящих объектов в небе (видео)

В комментариях пользователи соцсетей предположили, что это могут быть спутники Илона Маска.

Жители Киева в ночь на 23 апреля наблюдали вереницу неопознанных летящих огней в небе.

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Один из очевидцев опубликовал видео в Facebook.

"Над Оболонским районом в Киеве были замечены 17 неопознанных летающих объектов (НЛО). 15 из них летели в одном горизонтальном направлении, а два летели вертикально. Огни не мерцали и были очень похожи на звезды, однако двигались с очень высокой скоростью", - написал очевидец.

В комментариях пользователи соцсетей предположили, что это могут быть спутники Илона Маска, которые являются частью глобальной интернет-сети Starlink.



Как сообщал УНИАН, 17 февраля американская технологическая компания SpaceX отправила на низкую околоземную орбиту очередные 60 интернет-спутников в рамках проекта Starlink. Таким образом, число микроспутников на орбите в рамках развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink доведено до 300.