Линейка смартфонов iPhone 14 будет представлена в следующем году.

Не успели фанаты насладиться iPhone 13, как в Сети поползли слухи про iPhone 14. Новый смартфон от Apple якобы будет с совершено новым дизайном.

Об этом пишет обозреватель Марк Гурман в своем блоге в Bloomberg.

По его словам, в iPhone 14 ожидается полный редизайн. При этом он указал, что инженеры Apple работают над масштабными изменениями.

Кроме того, Гурман подчеркнул, что в следующем году фанаты Apple увидят совершенно новые iPhone начального и профессионального уровня.

Читайте такжеApple выпустила iOS 15 для смартфонов, часов и планшетовНынешнее поколение iPhone 13 является "безопасной моделью" для перехода с iPhone 11 и более ранних версий.

Ранее некоторые аналитики говорили, что Apple вместо так называемой "челки" сделают в своих смартфонах отверстие в экране для фронтальной камеры.

Как ранее сообщал УНИАН, Apple провела свою большую осеннюю презентацию: показала новую линейку iPhone, представила смарт-часы Apple Watch Series 7 и обновленные планшеты iPad.

Пока "яблочные" фанаты оформляли предзаказы на iPad, Apple Watch и iPhone последних моделей, скептики устроили в соцсетях настоящий парад мемов, авторы которых высмеивают визуально малоразличимые отличия между 13-ой и 12-ой моделями.

Автор: Анастасия Горбачева