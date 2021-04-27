На создание консоли инженера вдохновили ограничения локдауна.

Испанский инженер Мануэль Лусио Далло собрал для своей бабушки специальное устройство для связи в Telegram, поскольку она не может совладать с современными смартфонами.

Как сообщает The Verge, устройство под названием Yayagram представляет собой большую консоль с микрофоном. Для отправки сообщения пользователь вставляет специальный провод в разъем с именем получателя, зажимает кнопку и проговаривает свое сообщение. Это сообщение уходит в мессенджер - как обычный войс месседж.

А когда оператор Yayagram получает текстовое сообщение, оно распечатывается на компактном принтере.

Cам изобретатель активно делится своим опытом и фотографиями устройства в своем Twitter.

Читайте такжеTelegram запустил два новых веб-клиента и приложение для Android

При всей своей простоте устройство не является полностью аналоговым - оно построено на чипе Raspberry Pi 4, использует Python и несколько программных библиотек.

В общении с журналистами изобретатель устройства объяснил, что его бабушке 96 лет, она живет с его родителями в Бургосе. Женщина страдает от проблем со слухом, что делает телефонные и видеозвонки проблематичными.

На создание консоли инженера вдохновили ограничения локдауна - большинство внуков женщины живут далеко и не могут навещать ее.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров