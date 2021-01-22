Основатель компании Space X Илон Маск пообещал $100 млн (более 2,8 млрд грн) тому, кто придумает лучшую технологию улавливания углерода.
Читайте такжеСпутниковый интернет Илона Маска будет мешать ученым: астроном назвал причинуОб этом предприниматель, инвестор и миллиардер Маск написал в Twitter. Подробности конкурса он пообещал сообщить на следующей неделе.
"Я жертвую $100 млн на приз за лучшую технологию улавливания углерода. Подробности на следующей неделе", – написал Маск.
Под публикацией пользователи предложили ему пожертвовать эти деньги на борьбу с коронавирусом и закупку вакцин.
"Почему бы вам не заняться вакциной от коронавируса, вам не кажется, что сейчас это немного важнее?" – написали его подписчики.
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