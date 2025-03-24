Десятки миллионов лет назад животные переплыли океан на плотах из растительности.

Исследователям давно было интересно, как игуаны попали на Фиджи - группу отдаленных островов в южной части Тихого океана. Ведь большинство современных игуан обитает в Америке - за тысячи миль и через океан оттуда. Новое исследование несколько пролило свет на эту проблему, пишет The Associated Press.

Первоначально ученые предполагали, что, возможно, игуаны когда-то пробрались на Фиджи через Азию или Австралию, прежде чем вулканическая активность переместила острова так далеко. Однако, как предполагает исследование, миллионы лет назад игуаны преодолели 5 000 миль (или 8 000 км) на "плоту" из масс из искореженных деревьев и мелких растений. Отмечается, что это путешествие стало рекордным - дальше, чем любой другой наземный позвоночный когда-либо проплывал через океан.

Ученые проанализировали гены 14 видов игуан из Америки, Карибов и Фиджи. Оказалось, что игуаны с Фиджи наиболее родственны с пустынными игуанами Северной Америки и что эти две группы разошлись около 31 миллиона лет назад.

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Статистическая модель, которую создали ученые и которая учитывала эту информацию, а также данные о современном распространении игуан и способах их миграции, показала, что, вероятнее всего, игуаны добрались до Фиджи именно из Северной Америки, дрейфуя на плавучих плотах из растительности.

Путешествие из Северной Америки на Фиджи могло длиться несколько месяцев, но пустынные игуаны хорошо переносили обезвоживание и могли питаться растениями, которые росли на их "плоту".

"Если бы нужно было выбрать позвоночное животное, которое бы выжило во время длительного путешествия на плоту через океан, то это точно была бы игуана", - написал автор исследования Саймон Скарпетта из Университета Сан-Франциско.

Сегодня многие виды фиджийских игуан оказались под угрозой исчезновения, сообщил автор исследования Роберт Фишер из Геологической службы США. По его мнению, определение происхождения этих созданий может позволить найти возможности для лучшей защиты этих животных в будущем.

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