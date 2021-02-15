Этот объект Хербига-Аро расположен за 1400 световых лет от нас.

Ученым удалось сфотографировать уникальный космический объект в созвездии Паруса.

Снимок был сделан с помощью телескопа Hubble и опубликован на сайте обсерватории.

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На снимке представлены объекты Хербига-Аро - один из самых редких видов на ночном небе, которые принимают форму тонкой веретенообразной струи вещества.

Как сообщается, данные объекты расположены на расстоянии 1400 световых лет от Земли.

Ранее точный механизм образования этих разноцветных объектов был неизвестен. Тайна была раскрыта, когда в центре длинных струй материи была обнаружена протозвезда. Отток материи диаметром около 10 световых лет был выброшены из только что родившейся звезды и резко разлетелся наружу со скоростью более 150 километров в секунду. Достигнув окружающего газа, столкновение создало яркие ударные волны, которые мы и видим на снимке.

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Перевод: Екатерина Лиманская