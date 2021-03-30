Компания Google обновила сервис Maps, добавив в него функцию навигации внутри помещений.
Читайте такжеGoogle обновила браузер Chrome и похвасталась скоростью его работыОна реализована с помощью искусственного интеллекта, дополненной реальности и сервиса Street View. Воспользоваться новинкой пока можно только в нескольких торговых центрах в США.
Как сообщает американский технологический гигант, искусственный интеллект анализирует десятки миллиардов изображений в Street View, чтобы определить положение пользователя. Причем система Live View, включающая в себя подсказки в дополненной реальности, работает как на открытом пространстве, так и внутри помещений.
«Если вы садитесь на самолет или поезд, Live View поможет найти ближайшие лифт и эскалаторы, выход на посадку или платформу, зону выдачи багажа, стойки регистрации, билетную кассу, туалеты, банкоматы и многое другое. Стрелки и сопровождающие их подсказки в дополненной реальности укажут вам правильный путь. Если вам нужно что-то купить в торговом центре, используйте Live View, чтобы увидеть, на каком этаже находится необходимый магазин и как туда добраться»,— пояснили в Google, передает kommersant.
Новые функции уже доступны в мобильных приложениях Live View для смартфонов Android и iOS. Однако пока навигация внутри помещений работает только в нескольких торговых центрах в Чикаго, Лонг-Айленде, Лос-Анджелесе, Ньюарке, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Сиэтле.
В ближайшие месяцы сервис запустят в аэропортах, торговых центрах и транзитных станциях в Токио и Цюрихе, а затем и в других городах мира.
Вас также могут заинтересовать новости
- Google выплатит почти $4 миллиона за дискриминацию женщин и азиатов
- Google посвятил дудл 25-летию станции "Академик Вернадский": что еще известно о работе ученых
- Google начнет взимать налоги с YouTube-блогеров за просмотры в США
- В Google подсчитали, сколько времени украинцы ежедневно проводят в Youtube
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram