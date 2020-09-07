В городе будут парки, спортивные площадки, торговые площади, рестораны и доступное жилье / иллюстрация Mountain View Voice

Компания Google планирует построить неподалеку от своей штаб-квартиры в городе Маунтин Вью (штат Калифорния) автономный кампус для сотрудников компании.

Об этом пишет издание Business Insider.

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В городе под названием Middlefield Park, площадь которого составит 16,18 га, будут парки, спортивные площадки, торговые площади, рестораны и доступное жилье. Также компания планирует добавить 1850 жилых единиц, из которых 20% будет являться доступным жильем — его отдадут муниципалитету Маунтин Вью.

иллюстрация Mountain View Voice

В Google хотят, чтобы по городскому кампусу можно было ходить пешком и ездить на велосипеде, а все необходимые объекты находились на расстоянии 10 минут пешком.

иллюстрация Mountain View Voice

На данный момент проект города находится на ранней стадии, его стоимость не называется.

иллюстрация Mountain View Voice

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Автор: Денис Прядко