В середине сентября землю накроет магнитная буря средней силы.

Ученые ежедневно наблюдают за солнечной активностью и готовят прогноз магнитных бурь. Геомагнитная буря даже средней силы может вызвать неприятные симптомы у метеозависимых людей.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Магнитные бури в сентябре: опасные даты

Магнитная буря средней силы накроет Землю в пятницу, 17 сентября. Солнечная активность в этот день будет несильной. Других бурь в сентябре пока не предвидится. Следующий всплеск стоит ожидать 5 октября. Прогноз солнечной активности на такой срок неточный и может измениться со временем.

Магнитные бури: влияние на здоровье

Сильнее всего воздействие магнитных бурь ощутят метеозависимые и пожилые люди, а также беременные женщины. В опасные даты возможны следующие симптомы:

головокружение;

тошнота;

головная боль;

повышенное артериальное давление;

обострение хронических заболеваний;

бессоница или сонливость;

боль в спине и суставах;

повышенная температура.

Свести к минимуму влияние бури можно, если за несколько дней до повышенной активности придерживаться правил здорового образа жизни.

Больше времени проводите на улице и чаще гуляйте пешком. Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет. Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи. Ложитесь спать в одно и то же время. Принимайте контрастный душ перед сном.

Автор: Екатерина Пулатова