Ученые ежедневно наблюдают за солнечной активностью и готовят прогноз магнитных бурь. Геомагнитная буря даже средней силы может вызвать неприятные симптомы у метеозависимых людей.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Магнитные бури в сентябре: опасные даты
Магнитная буря средней силы накроет Землю в пятницу, 17 сентября. Солнечная активность в этот день будет несильной. Других бурь в сентябре пока не предвидится. Следующий всплеск стоит ожидать 5 октября. Прогноз солнечной активности на такой срок неточный и может измениться со временем.
Магнитные бури: влияние на здоровье
Сильнее всего воздействие магнитных бурь ощутят метеозависимые и пожилые люди, а также беременные женщины. В опасные даты возможны следующие симптомы:
- головокружение;
- тошнота;
- головная боль;
- повышенное артериальное давление;
- обострение хронических заболеваний;
- бессоница или сонливость;
- боль в спине и суставах;
- повышенная температура.
Свести к минимуму влияние бури можно, если за несколько дней до повышенной активности придерживаться правил здорового образа жизни.
- Больше времени проводите на улице и чаще гуляйте пешком.
- Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет.
- Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи.
- Ложитесь спать в одно и то же время.
- Принимайте контрастный душ перед сном.