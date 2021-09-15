Геомагнитные бури в сентябре / фото ua.depositphotos.com

Ученые ежедневно наблюдают за солнечной активностью и готовят прогноз магнитных бурь. Геомагнитная буря даже средней силы может вызвать неприятные симптомы у метеозависимых людей.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Магнитные бури в сентябре: опасные даты

Магнитные бури в сентябре / фото tesis.lebedev.ru

Магнитная буря средней силы накроет Землю в пятницу, 17 сентября. Солнечная активность в этот день будет несильной. Других бурь в сентябре пока не предвидится. Следующий всплеск стоит ожидать 5 октября. Прогноз солнечной активности на такой срок неточный и может измениться со временем.

Магнитные бури: влияние на здоровье

Сильнее всего воздействие магнитных бурь ощутят метеозависимые и пожилые люди, а также беременные женщины. В опасные даты возможны следующие симптомы:

  • головокружение;
  • тошнота;
  • головная боль;
  • повышенное артериальное давление;
  • обострение хронических заболеваний;
  • бессоница или сонливость;
  • боль в спине и суставах;
  • повышенная температура.

Свести к минимуму влияние бури можно, если за несколько дней до повышенной активности придерживаться правил здорового образа жизни.

  1. Больше времени проводите на улице и чаще гуляйте пешком.
  2. Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет.
  3. Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи. 
  4. Ложитесь спать в одно и то же время.
  5. Принимайте контрастный душ перед сном.

Автор: Екатерина Пулатова