Средневековые паломники оставляли на стенах Сионской горницы различные надписи.

Согласно Библии, именно в Сионской горнице Иисус перед распятием разделил Тайную вечерю со своими апостолами. Поэтому многие христиане считают это место святым и преодолевают огромные расстояния, чтобы посетить его. Некоторые древние записи в этом помещении долгие годы не давали ученым покоя, но они приблизились к их разгадке, пишет Forbes.

В исследовании, опубликованном в Liber Annuus, говорится о том, что група международных ученых при помощи таких технологий, как ультрафиолетовые и инфракрасные фильтры и мультиспектральная фотография, расшифровала несколько десятков древних надписей, выгравированных на стенах Сионской горницы в период с XIV по XVI века. По словам исследователей, они проливают интригующий свет на личности средневековых паломников.

"Собранные вместе, надписи дают уникальное представление о географическом происхождении паломников", - сказал историк Австрийской академии наук и соавтор новой статьи Илья Беркович.

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Ученые поделились, что одна из надписей на армянском языке отсылает к сирийскому городу Алеппо. Исследователи предположили, что эту надпись оставила женщина-христианка.

"В то время, когда в исследовательской литературе все еще наблюдается значительный крен в сторону опыта паломников из Западной Европы, надписи в Сионской горнице являются ценным напоминанием о разнообразии потока христианских паломников в позднесредневековый Иерусалим", - говорится в исследовании.

Также на гравюрах можно найти множество следов европейских паломников, в том числе автограф, датируемый 1400-ми годами. По словам ученых, его оставил немецкий паломник Иоганнес Полонер, который позже написал подробный отчет о своем путешествии в Иерусалим.

Геральдический герб XV века, который изображен на стене Сионской горницы, принадлежит семье дворянина из Штирии, земли в Австрии, а другой герб принадлежал Адриану I фон Бубенбергу, швейцарскому рыцарю XV века.

Ученые отметили, что даже в тех случаях, когда надписи не удавалось привязать к конкретному человеку, они все равно служили вещественным доказательством того, кем были паломники.

Исследователи добавили, что некоторые надписи было трудно различить. Именно поэтому они решили воспользоваться современными технологиями, такими как мультиспектральная съемка. Этот метод позволяет улавливать свет в различных спектральных диапазонах, которые не видны человеческому глазу.

Ученые объяснили, что подобные "граффити" на стенах священных зданий в наше время считались бы вандализмом. Тем не менее в конце XIII века это была широко распространенная практика.

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