Ученые установили, что новый автомобиль буквально переполнен вредными канцерогенными веществами.

Для некоторых нет ничего более роскошного, чем запах новенькой машины. Этот аромат - смесь летучих паров, производимых свежеобработанными поверхностями и обивкой. Однако длительное вдыхание этих запахов может пагубно сказаться на здоровье. Об этом свидетельсвтуют результаты нового китайско-американского исследования, сообщает Science Alert.

Ученые обнаружили, что уровень некоторых химических веществ, которые вызывают рак, превышают безопасные нормы в салоне нового автомобиля в течение 12 дней. Речь идет о формальдегиде и бензоле.

Полевой эксперимент показал, что уровни канцерогенов изменялись внутри закрытого автомобиля в зависимости от температуры.

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В исследовании оценивалось воздействие на водителей такси и пассажиров (которые обычно проводят в машине 11 часов и 1,5 часа в день соответственно) летучих соединений, которые могут вдыхаться, всасываться через кожу или проглатываться.

Внедорожник среднего размера, использовавшийся в эксперименте, был обшит пластиком, искусственной кожей, тканью и войлоком. Эти материалы сразу после производства выделяют в воздух различные летучие органические соединения. Этот процесс известен как дегазация.

Исследователи взяли пробы воздуха из автомобиля и с помощью газовой хроматографии-масс-спектроскопии определили концентрации 20 химических веществ в разные моменты времени. По мере того, как машина нагревалась в течение дня, ее температура внутри сильно колебалась: от 21 °C до 63 °C.

Концентрация летучих химических веществ также имела циклический характер, который определялся температурой поверхности, а не температурой воздуха внутри автомобиля.

Людей на планете станет значительно меньше к концу века – новое исследование

Новое исследование показало, что экономическое развитие, распространение доступа к образованию и медицинским услугам приводят к снижению рождаемости. Если мир будет двигаться в том же направлении, что и сейчас, население всей планеты может сократиться до 7 миллиардов, против нынешних 8 миллиардов.

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