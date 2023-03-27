Эти оценки расходятся с прогнозами ООН о бешеном росте населения к 2100 году.

В прошлом году население планеты пересекло отметку в 8 миллиардов. Однако экономическое развитие, распространение доступа к образованию и медицинским услугам приводят к снижению рождаемости. Если мир будет двигаться в том же направлении, что и сейчас, население всей планеты может сократиться до 7 миллиардов, пишет Sky News со ссылкой на новое исследование.

С помощью системы моделирования Earth4All эксперты проанализировали влияние различных стратегий развития на весь мир. Согласно выводам специалистов, при условии устранения крайней бедности и принятия успешной политики экономического развития население Земли может достичь пика в 8,5 миллиардов в 2040 году, а затем значительно уменьшиться к 2100 году.

А согласно текущим экономическим тенденциям, говорят эксперты, численность населения может достичь пика в 8,6 миллиарда в 2050 году, а затем упасть до 7 миллиардов в 2100 году.

Видео дня

А если будут значительные инвестиции в образование и здравоохранение, чрезвычайные изменения в политике продовольственной и энергетической безопасности, неравенства и гендерной справедливости, к концу века численность населения может сократиться до 6 миллиардов человек (этот сценарий называется "скачок гигантов").

"Мы знаем, что быстрое экономическое развитие в странах с низким уровнем дохода оказывает огромное влияние на уровень рождаемости. Уровень рождаемости падает, поскольку девочки получают доступ к образованию, а женщины расширяют экономические возможности и получают доступ к лучшему медицинскому обслуживанию", – объясняет руководитель проекта Earth4All и директор Центра устойчивого развития норвежской бизнес-школы Пер Эспен Стокнес.

Население на планете - прогнозы

В 2022 году общая численность населения мира достигла отметки в 8 миллиардов человек. Из них 50,5% - мужчины и 49,5% - женщины. Более трети населения мира проживает в Индии и Китае.

По прогнозам ООН, население должно вырасти до 9,7 миллиарда в 2050 году и достигнуть пика в 10,4 миллиарда в 2080-х годах.

При этом более половины населения планеты к 2035 году будет иметь избыточный вес, предупреждают во Всемирной федерации борьбы с ожирением.

Вас также могут заинтересовать новости: