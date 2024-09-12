Такая экспедиция состоялась во главе с миллиардером Джаредом Айзекманом.

Американский миллиардер Джаред Айзекман стал первым человеком, который принял участие в частном выходе в открытый космос, что считается одним из самых опасных видов деятельности астронавта на орбите, пишет Sky News.

Первые изображения, которые были показаны изнутри капсулы Dragon, продемонстрировали, что экипаж из четырех человек готовится к историческому событию - они обменялись ударами кулаков друг с другом. Первым из капсулы вышел Джаред Айзекман.

После открытия люка нагрудная камера показала его подъем через узкое отверстие, а затем великолепные кадры показали выход в открытый космос под аплодисменты из центра управления полетами на мысе Канаверал во Флориде.

"Это прекрасно", - подчеркнул он, когда вышел из космического корабля в вакуум космоса за сотни миль от Земли.

В течение всего времени он держал руку или ногу прикрепленной к капсуле, сгибая руки и ноги, чтобы проверить, как держится новый скафандр.

"Демонстрация громкой связи очень похожа на тренажер, с точки зрения фиксации ног", - отметил он, испытывая свой скафандр.

Известно, что кроме миллиардера, в состав экипажа вошли непрофессиональные астронавты, а именно подполковник в отставке ВВС США Скотт Потит и две сотрудницы SpaceX - Сара Гиллис и Анна Менон.

Вместе с Айзекманом в открытый космос вышла Сара Гиллис, остальные двое астронавтов остались внутри, однако тоже в скафандрах, ведь вся капсула была разгерметизирована.

Что известно об исторической миссии Polaris Dawn

Как писал УНИАН, компания SpaceX успешно запустила корабль Crew Dragon, на борту которого находятся четыре астронавта в рамках исторической миссии Polaris Dawn. Айзекман вместе с инженерами SpaceX и бывшим пилотом истребителей ВВС США Thunderbird, стартовали на рассвете на борту ракеты SpaceX Falcon 9 из Флориды.

Также сообщалось, что пассажиры планируют выйти за пределы Международной космической станции - на высоту 1400 километров, что превзойдет рекорд облета Земли, который был установлен во время проекта NASA "Джемини" в 1966 году.

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