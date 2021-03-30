Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали работу сети ботоферм, которые распространяли фейковую информацию об Украине.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Злоумышленники распространяли посты для дискредитации вакцинации и в поддержку террористических организаций «Л/ДНР». Установлено, что их финансировали с территории РФ через электронные кошельки санкционных платежных систем.
Организаторы схемы использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи. Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли:
- компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением;
- Gsm sms banking, sim bank GoIP шлюзы;
- несколько сотен семь-карточек.
Незаконную схему организовали четверо жителей Хмельницкого. Они разместили оборудование в арендованном помещении торгового центра и по местам проживания.
Специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации среди населения.
Часть оборудования злоумышленники использовали для заработка на незаконной маршрутизации международного телекоммуникационного трафика.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное следствие.
Устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.
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