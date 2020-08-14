Ученые обнаружили новый вид динозавров
Ученые случайно обнаружили новый вид динозавров-хищников Vectaerovenator inopinatus при раскопках окаменелостей на острове Уайт в Великобритании. Динозавр жил более 115 миллионов лет назад - в меловой период.
Об этом говорится в статье палеонтологов на Papers in Palaeontology.
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Все четыре кости, которые исследователям удалось откопать, были наполнены воздухом, что указывает на их хрупкую структуру, как у динозавров группы тероподов (хищников), например Ти-Рексов и предков современных птиц.
«Мы были поражены тем, насколько пустым оказалась животное, оно было будто пронизано воздухом. Части скелета были, очевидно, очень хрупкими», - рассказал палеонтолог из Саутгемптонского университета Великобритании Крис Баркер.
Он пояснил, что остатков хищных динозавров середины мелового периода в Европе нашли не так много, поэтому Vectaerovenator inopinatus является действительно сокровищем для ученых.
Ученых, среди прочего, удивило и место нахождения остатков наземного существа - на территории, которая, судя по морским окаменелостям, когда-то была водоемом.
Они, однако, надеются отыскать еще и другие кости, чтобы иметь полное представление о странном животном. По предварительной информации, существо могло достигать 4 м.
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