Илон Маск проехал на Cybertruck по подземному тоннелю (видео)

По словам Илона Маска, размер электропикапа Tesla Cybertruck будет уменьшен на пять процентов.

Глава компаний Tesla и SpaseX, миллиардер Илон Маск и телеведущий Джей Лено проехали на электропикапе Tesla Cybertruck по подземному тоннелю в Лос-Анджелесе.

Видео появилось в YouTube.

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В начале ролика Маск вместе с ведущим обсудили дизайн электромобиля. При этом дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен показал выдвижную крышку багажника пикапа, а Маск взобрался на нее сверху, чтобы показать прочность конструкции.

Также Маск сообщил, что собирается уменьшить на пять процентов размеры пикапа.

Известно, что Tesla Cybertruck поступит в продажу к концу 2021 года. Стоимость электропикапа будет начинаться от 39 990 долларов.

Как сообщал УНИАН, Илон Маск представил футуристический пикап Cybertruck. Автомобиль отличается угловатым футуристическим дизайном. Mashable называет его "очень уродливым".

Спустя 48 часов после презентации Маск получил 200 тысяч предзаказов на новый пикап Cybertruck. Большая часть заказов поступила на автомобили с двумя и тремя двигателями.

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