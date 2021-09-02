Закончить строительство планируют к 2023 году.

Турция решила построить свою собственную, но увеличенную версию Пентагона. В рамках проекта построят 890 тысяч квадратных метров закрытых площадей на участке площадью примерно 12,6 млн квадратных метров.

Об этом говорится в сообщении управление по коммуникациям администрации президента Турции.

Гигантский военный комплекс в виде звезды с полумесяцем будет вмещать 15 тысяч сотрудников турецкой армии и Минобороны. "Турецкий Пентагон" возведут в столице Анкаре.

Закончить строительство планируют к 2023 году – по случаю 100-летия Турецкой Республики.

На презентации проекта "Полумесяц и звезда" президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что комплекс своими размерами "будет вселять страх во врагов Турции и уверенность – в друзей".

Он добавил, что нынешние здания для сотрудников обороны не обеспечивают полностью потребности, касающиеся, в частности, кибербезопасности и киберзащиты.

"Полумесяц" – это заключительная часть миссии Эрдогана по наращиванию военной мощи Турции в попытке повысить рейтинги в преддверии выборов 2023 года.

Анкара сосредоточила внимание на местном производстве оружия и военной техники, разрабатывает БПЛА с полезной нагрузкой, что в будущем должны создать конкуренцию американским Reaper.

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Автор: Яна Ставская