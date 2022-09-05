CERN расположен на границе Франции и Швейцарии и является одним из крупнейших потребителей электроэнергии во Франции.

Из-за энергетического кризиса Европейская организация ядерных исследований (CERN) разрабатывает планы отключения некоторых из своих ускорителей элементарных частиц в периоды пикового спроса на электроэнергию.

Об этом заявил глава комиссии по управлению энергией CERN Серж Клоде, пишет The Wall Street Journal.

По его словам, CERN также рассматривает возможность остановки Большого адронного коллайдера, крупнейшего в мире ускорителя частиц, если это будет необходимо.

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"Нас действительно волнует стабильность сети, поэтому мы делаем все возможное, чтобы предотвратить обесточивание в нашем регионе", - сказал Клоде.

Чрезвычайные меры рассматриваются после того, как в пятницу российский "Газпром" заявил, что на неопределенный срок прекратил поставки природного газа через газопровод "Северный поток".

CERN расположен на границе Франции и Швейцарии и является одним из крупнейших потребителей электроэнергии во Франции. Всего на территории центра расположены восемь ускорителей частиц, одним из которых является Большой адронный коллайдер. На пике работы он потребляет почти 200 мегаватт электроэнергии, что на треть больше, чем соседний город Женева.

Сейчас CERN обсуждает со своим поставщиком электроэнергии - французской государственной компанией EDF - сценарий, по которому оператор за день предупредит о необходимости снижения потребления электроэнергии. Это позволит не выключать Большой адронный коллайдер, а вместо этого остановить другие ускорители частиц и снизить потребление энергии на 25%.

"Цель CERN - поддерживать работу Большого адронного коллайдера и избегать его внезапной остановки, которая может вывести из строя установку стоимостью 4,4 миллиарда долларов", - отметил Клоде.

Представители CERN также составляют план приостановки экспериментов, который в конце месяца они представят представителям правительств, финансирующих центр.

"Если нам дадут бюджет на науку, и мы добровольно прекратим науку, чтобы сэкономить энергию, мы должны убедиться, что имеем поддержку соответствующих стран", - сказал Клоде.

Как сообщал УНИАН, 31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток-1".

Как предупреждали в "Газпроме", прекращение подачи газа продлится с 31 августа по 2 сентября из-за якобы техобслуживания.

Однако 2 сентября российский "Газпром" заявил о полной остановке газопровода "Северный поток". В компании этот шаг объяснили якобы неисправностями в работе системы.

По состоянию на 23 августа газохранилища Европейского Союза были заполнены на 78%, почти достигая запланированного уровня 80%, что должно быть гарантировано к 1 ноября, когда в Европе начинается отопительный сезон.

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