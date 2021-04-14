Биткоин - это новый вид денег, который привлекает внимание инвесторов всего мира.

Криптовалюты - это не просто новая и непонятная технология, а полноценная альтернатива долларам и евро. Цифровые валюты, которые работают без регуляции банков, называют криптовалютами. Их невозможно потрогать, и ни одна организация не несёт за них ответственность. Самой популярной криптовалютой современности является биткоин.

История биткоина

Биткоин - самая популярная криптовалюта в мире. Он составляет наибольшую долю рынка криптовалют.

Читайте такжеSpaceX отправит на Луну новый вездеход NASAВпервые он был представлен в октябре 2008 году анонимным разработчиком (или группой разработчиков) Сатоши Накамото. Накамото в своем документе описал принцип работы биткоина. Он описал своё видение мира, где люди могут использовать онлайн-платежи без участия банков.

В январе 2009 года в новой платежней системе было сгенерировано первые 50 биткоинов. По мере роста популярности биткоина росла его цена. Курс биткоина продолжает расти по сей день. На момент написания статьи 1 биткоин стоит почти 2 миллиона гривень.

Как работает биткоин - от блокчейна до майнинга

В основе работы биткоина лежит технология блокчейна - это публичная база данных, в которой есть сведения о всех произведенных транзакциях с биткоином. Однако личные данные о покупателях и продавцах остаются анонимными. Для того чтобы совершать сделки биткоином, нужен электронный кошелек и приватный ключ.

Для совершения сделки с биткоином обеим сторонам нужен открытый и закрытый (приватный) ключ. Продавец предъявляет покупателю открытый ключ, а покупатель подтверждает её своим закрытым. После этого происходит транзакция. Данные о транзакции формируют "блок", который присоединяется к цепочке остальных транзакций.

Этот блок с информацией о транзакции оказывается на компьютере всех майнеров - участников системы криптовалют. Они проверяют подлинность транзакции и подтверждают её, за что получают награду в виде биткоинов. Однако майнинг требует огромных ресурсов и очень мощных компьютеров, поэтому им может заниматься не каждый.

Таким образом, все данные о криптовалюте хранятся на множестве независимых серверов, что делает биткоин защищённым от взлома и влияния банков.

Заработать на биткоине можно несколькими способами: инвестировать в криптовалюту и ждать, пока вырастет её стоимость; торговать биткоинами или выгодно перепродавать их на разных биржах; а также заняться майнингом криптовалют.

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Автор: Екатерина Пулатова